Son dakika haberi... Başkentte toplu taşıma araçlarının zeminlerine sosyal mesafe için yapıştırma uygulaması başladı - Son Dakika

Son dakika haberi... Başkentte toplu taşıma araçlarının zeminlerine sosyal mesafe için yapıştırma uygulaması başladı

Son dakika gelişmesine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskini azaltmak ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla EGO'ya ait toplu taşıma araçlarının zeminlerine yapıştırmalar yerleştirmeye başladı.

Son dakika haberi... Başkentte toplu taşıma araçlarının zeminlerine sosyal mesafe için yapıştırma uygulaması başladı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını riskini azaltmak ve sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla EGO'ya ait toplu taşıma araçlarının zeminlerine yapıştırmalar yerleştirmeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Başkentte hizmet veren toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısının sınırlandırılması ve yolcu kapasitesinin yeniden belirlenmesi üzerine harekete geçtiği bildirildi.

EGO Genel Müdürlüğünün salgınının bulaşma riskini azaltmak amacıyla sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların en az 1 metre kuralına uymasını sağlamak için EGO'ya ait toplu taşıma araçlarına zemin yapıştırmaları (sticker) yerleştirmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, bu uygulama ile yolcuların sosyal mesafe kurallarına uymalarının sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, toplu taşıma araçlarında günlük olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını belirterek, "EGO'ya bağlı 1547 otobüsümüzün tamamına sosyal mesafeyi koruyacak şekilde stickerları yapıştırmaya başladık, çok kısa bir sürede de tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Serdar Yeşilyurt da uygulamanın toplum sağlığı için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu etiketlerle tren kapasitemizi 342'den 192'ye düşürmüştük. Normalde 150 yolcu almamız gerekirken İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre 95 yolcuya göre ayarlama yaptık. Yerleştirilen etiketlere basamayan yolcularımızdan bir diğer treni beklemesini talep ediyoruz. Gerektiği takdirde ek tren göndereceğiz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Toplu Taşıma, Ankara, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:29 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Başkentte toplu taşıma araçlarının zeminlerine sosyal mesafe için yapıştırma uygulaması başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar
Öğretim Üyesi Yalçın Çakmak, 45 gün arayla iki kez koronavirüse yakalandı Öğretim Üyesi Yalçın Çakmak, 45 gün arayla iki kez koronavirüse yakalandı         
20:06
İspanya'da koronavirüste korkutan rakamlar! Son 3 günde 31 bin 428 vaka tespit edildi İspanya'da koronavirüste korkutan rakamlar! Son 3 günde 31 bin 428 vaka tespit edildi         
19:37
Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı         
19:11
İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi         
19:03
Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi         
18:53
Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı         
18:02
14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum         
17:58
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti         
17:19
13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar         
17:13
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 21:00:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Başkentte toplu taşıma araçlarının zeminlerine sosyal mesafe için yapıştırma uygulaması başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei