Son dakika haberi | Başkentte üvey kardeşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Başkentte üvey kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

11.05.2022 19:01
Son dakika haberi | Başkentte üvey kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Ankara'da, tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Ankara'da, tartıştığı üvey kardeşini tabancayla öldürdüğü iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Altındağ ilçesi Hacettepe Mahallesi Ulucanlar Caddesi'nde dün öğle saatlerinde, üvey kardeşi Mustafa G'yi (43) başından silahla vurduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Nizamettin G. (60), emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada savcıya ifade veren şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Nizamettin G, dün öğle saatlerinde maddi anlaşmazlıklar nedeniyle tartıştığı üvey kardeşi Mustafa G'yi başından silahla vurarak yaralamış, Mustafa G, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Başkentte üvey kardeşini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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