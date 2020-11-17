Başkentte yunus ekibi kaza yaptı: 3 yaralı - Son Dakika

Ankara'da mydana gelen trafik kazasında yunus ekibinde görevli bir komiser ve iki polis memuru yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki silahlı kavga olayına müdahale etmeye giden Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli yunus ekipleri, Celal Esat Arseven Caddesi'nde seyir halindeki 06 GC 6568 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkan polis aracı istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada bir komiser ve iki polis memuru yaralandı.

Yaralı polisler ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.