Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde laf atma sonrası çıkan kavgada hayatını kaybeden Hasan Bağcı'nın ölümüne ilişkin davada sanık Cüneyt Yıldırım'a 11 yıl hapis cezası verildi.

Başkentte 2020 yılının Ağustos ayında gerçekleşen olayda genç bir kıza laf ettiği iddiasıyla darp edilen Bağcı, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayan Bağcı hastanede hayatını kaybetmişti.

Daha önceki celsede mütalaa açıklanmış, savcı 7 sanık hakkında beraat, 2 sanık hakkında düşme talebi ve tutuklu sanık Cüneyt Yıldırım hakkında, 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 18 yıla kadar hapsini istemişti. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 10 sanığın yargılandığı davanın bugünkü duruşmasında karar açıklandı. Son sözleri alınan sanıklar suçsuz olduklarını söyleyerek beraat talebinde bulundu. Son sözlerin ardından kararı okuyan mahkeme, sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ile Ümit Özcan'ın suçu işlediklerine dair delil olmaması nedeniyle beraatlerine hükmetti. Diğer sanıklardan Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır'ın, ölüm olayının meydana geldiği son kavgada yer almamaları nedeniyle haklarında 'kasten öldürme' suçundan açılan dava düşürüldü. Mahkeme sanık Cüneyt Yıldırım'a 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçundan 11 yıl hapis cezası verdi. - ANKARA