Son dakika haberi! Başkentteki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Keçiören ve Çubuk ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 kilo 148 gram esrar, 87 adet ecstasy, 46 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 25 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.