Son dakika haberleri... Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 15 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 15 gözaltı

17.10.2022 12:24

Son dakika haberi: Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 480 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 480 şüpheliden 33'ü tutuklandı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde 10-16 Ekim arasında düzenlediği operasyonlarda, 4 kilo 500 gram esrar, 3 kilo 100 gram eroin, 914 gram metamfetamin, 120 gram kokain, 22 gram bonzai ve 4 bin 356 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan 480 zanlıdan 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaçakçılık operasyonunda 15 gözaltı

Öte yandan başkentte aynı tarih aralığında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 20 paket kaçak sigara, 538 kaçak muhtelif ve elektronik eşya, 245 cinsel gücü artırıcı kaçak hap, 107 puro, 27 kaçak cep telefonu, 4 kilogram kaçak tütün, 4 sigara sarma makinası ve 2 milyon 372 bin 800 makaron ele geçirildi.

YORUMLAR
500
Abb: Özel Halk Otobüslerinin Sözleşmeye Aykırı Olarak Hizmet Vermemeleri Nedeniyle Sözleşme Hükümleri Uygulanacak Abb: Özel Halk Otobüslerinin Sözleşmeye Aykırı Olarak Hizmet Vermemeleri Nedeniyle Sözleşme Hükümleri Uygulanacak İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi ve Ödül Töreni Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır' Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Bugün insanlık benzeri görülmemiş bir değişim ve dönüşüme zorlanmaktadır'
Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 15 gözaltı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:08 UEFA, Lüksemburg karşılaşmasında olanlar sebebiyle Türkiye'ye ceza verdi
18:55 Jorge Jesus yine şaşırttı! MKE Ankaragücü-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 11'leri netleşti
18:34 Ekonomik düzenlemeleri kapsayan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi! İşte ayrıntılar
18:13 Mike Tyson'ın ringde skandal kulak koparma olayından sonra kazandığı parayı açıkladı! Duyanların ağzı açık kaldı
18:03 ABD'ye ziyaretinin amacı ne? İYİ Parti'nin dünyaya açılan kapısı Mehmet Ali Karamemiş hakkında dikkat çeken derleme
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
17:28 Samsun'da kendisini terk eden eşine "Elveda hayat" başlıklı mektup bırakan vatandaş intihara teşebbüs etti
16:58 THY uçağında taşkınlık yapan Belaruslu yolcu, acil iniş yapılarak güvenlik güçlerine teslim edildi
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 19:16:01. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 15 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement