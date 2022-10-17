Operasyonlarda 20 paket kaçak sigara, 538 kaçak muhtelif ve elektronik eşya, 245 cinsel gücü artırıcı kaçak hap, 107 puro, 27 kaçak cep telefonu, 4 kilogram kaçak tütün, 4 sigara sarma makinası ve 2 milyon 372 bin 800 makaron ele geçirildi.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 15 gözaltı - Son Dakika

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