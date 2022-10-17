Son dakika haberleri... Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 15 gözaltı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 480 şüpheliden 33'ü tutuklandı.
Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, kent genelinde 10-16 Ekim arasında düzenlediği operasyonlarda, 4 kilo 500 gram esrar, 3 kilo 100 gram eroin, 914 gram metamfetamin, 120 gram kokain, 22 gram bonzai ve 4 bin 356 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 480 zanlıdan 33'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaçakçılık operasyonunda 15 gözaltı
Öte yandan başkentte aynı tarih aralığında Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda 20 paket kaçak sigara, 538 kaçak muhtelif ve elektronik eşya, 245 cinsel gücü artırıcı kaçak hap, 107 puro, 27 kaçak cep telefonu, 4 kilogram kaçak tütün, 4 sigara sarma makinası ve 2 milyon 372 bin 800 makaron ele geçirildi.
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