Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu - Son Dakika

Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu

Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu
Son Güncelleme: 25.01.2021 23:06

TÜRKİYE Basketbol 2'nci Lig ekiplerinden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) takımının kaptanı Ziya Berhan Kılıç (30) takım lojmanındaki odasında ölü bulundu.

TÜRKİYE Basketbol 2'nci Lig ekiplerinden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) takımının kaptanı Ziya Berhan Kılıç (30) takım lojmanındaki odasında ölü bulundu.

ÇBSK takımının kaptanlığını yapan Ziya Berhan Kılıç, takımının hafta sonu Bursa deplasmanında oynayacağı maç öncesi sabah saatlerinde Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen antrenmanına izin alarak katılmadı. Kaptan, takımının akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci idmanına da katılmayınca kulüp yetkilileri Kılıç'ın ailesine haber verdi. Aile, aradıkları Ziya Berhan Kılıç'ın telefona yanıt vermemesi üzerine sporcunun kaldığı Kemalettin Mahallesi Perşembe Pazarı mevkisindeki takım lojmanına geldi. Kilitli olan oda kapısını kıran Kılıç'ın ağabeyi ve babası genç sporcuyu yatağında hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi ile lojmana gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ziya Berhan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemelerin ardından Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu ile Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt da lojmana gelerek, bilgi aldı. Spor camiasını yasa boğan ölümle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Basketbol takım kaptanı lojmandaki odasında ölü bulundu - Son Dakika
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