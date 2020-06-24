Son dakika haberi: Baskil'de kayısı hasadı başladı

Baskil ilçesinde kayısı hasadı başladı.

Baskil Ziraat Odası Başkanı Murat Zilayaz, Kovid-19 salgın sürecinde kurallara uyarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiğini söyledi.

İlçede temel geçim kaynağı olan kayısının hasadının ortalama 1 ay sürdüğünü kaydeden Zilayaz, şöyle konuştu:

"Bu yıl kayısı üretiminde farklılık oldu. Bazı bölgelerde kayısı çiçeklerini soğuk vurdu yandı. Geri kalan bölgelerde ise kayısıların hasadı başladı. İlçemizde genel olarak bir ay devam eden kayısı hasadı sahil köylerimizde başladı. Yükseltiye göre kayısının olgunlaşması değiştiği için dağ köylerinde kayısılar geç olgunlaşmaktadır."