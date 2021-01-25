Son dakika haberi! Baskil'de kentsel dönüşüm çalışması - Son Dakika

Son dakika haberi! Baskil'de kentsel dönüşüm çalışması

25.01.2021 15:45
Son dakika haberi! Baskil'de kentsel dönüşüm çalışması, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Baskil ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Baskil ilçesinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, ilçede yapıların eski sistem olduğu için geçen yıl meydana gelen depremde ağır hasarlı yapı oranının arttığını söyledi.

Riskli yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gerekli yazışmalar neticesinde çalışmalara başladıklarını ifade eden Akmurat, ilçede yapılacak olan kentsel dönüşüm alanını incelemek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen, Gedaş Genel Müdürü Ahmet Oğulbalı ve teknik heyetle alanda incelemede bulunduklarını bildirdi.

Akmurat, "İlçemize vermiş oldukları desteklerden dolayı kendilerine teşekkür ederim." dedi.

Kentsel Dönüşüm, İhsan Akmurat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Baskil'de kentsel dönüşüm çalışması - Son Dakika


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