Son dakika haberi! Baskil'de şehitler için mevlit programı düzenlendi - Son Dakika

Baskil ilçesinde şehitler için mevlit programı yapıldı.

Baskil ilçesinin Karaali köyünde Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerler için düzenlenen mevlit programında, Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Programa, Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özer Dinçer ve çok sayıda vatandaş katıldı.