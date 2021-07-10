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Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı

10.07.2021 20:19

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde aniden gelişen atakla rakibine yenilen ve zor anlar yaşayan Recep Kara kısa süreli baygınlık geçirdi. İlk müdahalenin Er Meydanı'nda yapıldığı Kara, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 3. Turunda başpehlivan Recep Kara ile İsmail Koç karşılaştı. Kıran kırana geçen mücadelede nefeslerin tutulduğu anlar yaşandı. Başpehlivan Kara'nın rakibi Koç karşısında zor anlar yaşadığı kameralara yansıdı. Bulduğu atağı değerlendiren Koç, Recep Kara'yı yere yatırdı.

RECEP KARA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Başpehlivan Koç, ismini çeyrek finale yazdırmanın mutluluğunu yaşarken, Kara kısa süreli baygınlık geçirdi. Kara'ya sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale Er Meydanı'nda yapıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kendine gelen ve yürüyerek ambulansa kadar gelen Kara, kontrol amaçlı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ÇEYREK FİNALİSTLER BELLİ OLDU

Öte yandan 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık 3. tur müsabakaları tamamlandı ve çeyrek finalistler belli oldu. Rakiplerini yenen Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Osman Aynur, Serhat Gökmen, İsmail Koç, Yıldıray Akın, Şaban Yılmaz, Faruk Akkoyun çeyrek finale yükseldi.

Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı

Recep Kara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Spor


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