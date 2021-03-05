Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Meriç'te çocuğu boğulan 'anne' açıklaması - Son Dakika

EDİRNE Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan N.T.'nin yanında bulunan çocuğunun Meriç'te boğulmasıyla ilgili "Anne N.T. hakkında herhangi bir arama- yakalama kararı bulunmadığı anlaşılmış ve olayla ilgili mağdur sıfatıyla beyanı alınmak suretiyle adli işlemler sonuçlandırılmıştır. Sosyal medyada anne hakkında ceza verildiği ve bu cezadan kaçtığı şeklindeki haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasında bulundu.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal paylaşım sitelerinde terör suçlamasından kaçan annenin çocuğunun Meriç Nehri'nde boğulduğuna yönelik yapılan haber ve paylaşımlar sebebiyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacının duyulduğunu belirtti. Açıklamada, şöyle denildi: " Türkiye'den Yunanistan'a 4 Mart 2021 günü saat 05.00 sıralarında yasa dışı yollarla geçmeye çalışan anne N.T.'nin yanında bulunan çocuğun, botlarının alabora olması sebebiyle Meriç Nehri sularına kapılarak boğulduğunun ihbarı üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile nehirde başlatılan arama işlemlerinde saat 15.00 sıralarında cansız bedeni bulunan çocuğun aynı gün otopsi işlemi yapılarak yakınlarına teslim edilmiştir. Anne N.T. hakkında herhangi bir arama- yakalama kararı bulunmadığı anlaşılmış ve olayla ilgili mağdur sıfatıyla beyanı alınmak suretiyle adli işlemler sonuçlandırılmıştır. Sosyal medyada anne hakkında ceza verildiği ve bu cezadan kaçtığı şeklindeki haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."