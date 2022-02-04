ÜMRANİYE E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıkan yangında ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Açıklamada, 20 hükümlünün çıkan yangında etkilenerek hastaneye sevk edildiğini duyuruldu.

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "04.02.2022 günü saat 17.20 civarında Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın çıktığının öğrenilmesi üzerine derhal gerekli güvenlik önlemleri alınarak yangına müdahale edilmiştir. Yangından etkilenen 20 adli hükümlü sağlık kurumlarına sevk edilerek tedavi altına alındı. Diğer hükümlüler de muhtemel tehlikelere karşı güvenli ortamlara aktarılmıştır" denildi.