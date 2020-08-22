Son dakika haberi: Batı Afrikalı liderler Mali'de çözüm arıyor - Son Dakika

Mali'de askeri cuntanın Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'yı devirmesinin ardından Batı Afrikalı liderler bölgede çözüm arayışını sürdürüyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndan bir heyetin (ECOWAS), gün içinde Mali'nin başkenti Bamako'da çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor.

Eski Nijerya Devlet Başkanı Goodluck Jonathan'ın liderlik edeceği heyet, darbenin olduğu salı akşamından beri askeri kışlada alıkonulan Keita ve askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Cephesi (CNSP) ile görüşecek.

ECOWAS, darbe gecesi, üye 15 ülkenin sınırlarının Mali'ye kapatıldığını ve ticari ve ekonomik ilişkilerin durdurulduğunu açıklamış ardından bölgeye bir heyet göndermişti.

Topluluk, Keita ve diğer alıkonulan yetkililerin bir an evvel serbest bırakılması, Keita'nın görevine dönmesi çağrısı yapmıştı.

"3. dönemler de askeri darbedir"

ECOWAS, başından bu yana askeri cuntanın meşruiyetini kabul etmediklerini ve darbelere karşı olduklarını söylerken içeriden de sert bir eleştiriyle karşılaştı.

Jeune Afrique dergisinin haberine göre, perşembe günü videokonferans yoluyla düzenlenen olağanüstü zirvede, ECOWAS Dönem Başkanı ve Nijer Cumhurbaşkanı Mahamadou Issoufou, darbenin kınanması gerektiğine dikkat çekti ve bu söylemi, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara'dan destek gördü.

Gine Bissau Devlet Başkanı Umaro Sissoco Embalo da Mali'deki darbenin kınanması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

"Tüm darbeler" için aynı tutumun benimsenmesi gerektiğinin altını çizen Embalo, 3. dönemlerine devam etmek isteyen Fildişi Sahili ve Gineli liderlerini hedef alarak "3. dönemler de askeri darbedir." ifadesini kullandı.

Bu beklenmedik çıkış karşısında Conde sessiz kalırken, Ouattara ise yaklaşık 2 milyon nüfuslu Gine Bissau'nun "küçük bir ülke olduğu" imasıyla Embalo'ya "oğul" diye hitap ederek, sözlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Embalo ise Gine Bissau'nun küçük bir ülke olmadığını, kendisinin de diğer ECOWAS liderleriyle aynı yetki ve konumda bulunduğu cevabını verdi.

Embalo ile Conde ve Ouattara arasındaki ilişkilerin iyi olmadığı biliniyordu. Gine Bissau'da Kasım 2019'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimlerinde Conde ve Ouattara, Embalo'nun rakibini desteklemişlerdi.

Mali'deki muhalefetten de ECOWAS'a eleştiri

Mali'deki muhalefet cephesi M5 RFP liderleri de ECOWAS'ın ülkelerine sert yaptırımlar uygulamasının haksızlık olduğunu dile getirmiş, topluluğu, içerisindeki "yozlaşmış" hükümetlere sessiz kalmakla suçlamıştı.

Platformun önde gelen isimlerinden eski Adalet Bakanı Maitre Muhammed Ali Bathily, ECOWAS'ın asıl 3. dönem aday olmak için direten liderlere tepki vermesi gerektiğini söylemişti.

Dün M5 RFP'nin çağrısıyla düzenlenen Keita'nın devrilişinin kutlandığı gösteride de ECOWAS karşıtı döviz ve pankartlar dikkat çekmiş, muhalif liderler de konuşmalarında topluluğu eleştirmişti.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla, yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.?

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını belirterek, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını dile getirmişti.