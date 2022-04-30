Son dakika haberi! Batı Şeria'da 1 Filistinli, İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldü - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu 1 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, gece saatlerinde Kalkilya'nın doğusundaki Azzun beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail güçleri ile beldedeki Filistinliler arasında arbede yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

Filistin Sağlık Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistinli Yahya Udvan'ın (27) açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.