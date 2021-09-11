Son dakika haberi... Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu yıl 12'si çocuk 58 Filistinli İsrail güçlerinin kurşunlarıyla hayatını kaybetti - Son Dakika

İsrail güçlerinin kurşunları sonucu bu yıl işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 12'si çocuk olmaz üzere 58 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) raporu, bu yıl Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin kurşunları sonucu yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla ciddi şekilde arttığını gözler önüne serdi.

Rapora göre, geçen yılın ilk 9 ayında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te İsrail güçlerinin kurşunları sonucu 26 Filistinli yaşamını yitirirken bu yıl bu sayı 12'si çocuk olmak üzere 58 oldu.

En son dün Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir Filistin İsrail polisince vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ayrıca bu yıl Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1026'sı gerçek mermiyle olmak üzere 4 bin 800'den fazla Filistinli İsrail güçlerince yaralandı.

İsrail, Filistinlilere ait 671 yapıyı yıktı

OCHA'nın verilerine göre, İsrail güçleri, bu yıl "imar izni" olmadığı iddiasıyla Filistinlilere ait Batı Şeria'da 555, Doğu Kudüs'te ait yapıyı yıktı.

Yıkımlar nedeniyle Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 957 Filistinli ise yerinden oldu.

Raporda ayrıca bu yıl Yahudi yerleşimcilerin Filistinlere ve onların mülklerine karşı 230 saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.