Pençe Kilit bölgesinde yaralanan askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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Pençe Kilit bölgesinde yaralanan askerimiz şehit oldu

27.10.2022 09:13

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

"MİLLETİMİZE SABIR DİLERİZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı. Şehidin memleketinin Batman'ın Sason ilçesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Fatih Bozkurt, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pençe Kilit bölgesinde yaralanan askerimiz şehit oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe Kilit bölgesinde yaralanan askerimiz şehit oldu - Son Dakika
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