Son dakika haberi | Batman'da 4 aracın trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Batman'da köprü üzerinde dört aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Batman'da köprü üzerinde dört aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Batman- Diyarbakır kara yolunun Batman Çayı üstündeki köprü üzerinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır, traktör, hafif ticari araç ve otomobilden oluşan 4 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır ile otomobil köprüden düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bulundukları araçta sıkışarak yaralanan 3 kişi ise ekipler tarafından çıkarılarak kentteki hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı.

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