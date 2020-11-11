Batman'da köprü üzerinde dört aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Batman- Diyarbakır kara yolunun Batman Çayı üstündeki köprü üzerinde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz belirlenemeyen tır, traktör, hafif ticari araç ve otomobilden oluşan 4 araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tır ile otomobil köprüden düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Bulundukları araçta sıkışarak yaralanan 3 kişi ise ekipler tarafından çıkarılarak kentteki hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların kaldırılması ile tekrar açıldı.
- Kaynak: AA
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