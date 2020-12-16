Son dakika haberi! Batman'da bin 440 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Batman'da bin 440 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
16.12.2020 12:16
Bir son dakika haberine göre Batman'da polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda bin 440 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Batman'da polis tarafından bir iş yerinde yapılan aramalarda bin 440 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Batman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde Batman merkez Çamlıtepe Mahallesinde faaliyet gösteren iş yerinde ve içerisinde bulunan araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 440 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan bir kişinin emniyetteki işlemlerine devam ettiği öğrenildi. - BATMAN
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