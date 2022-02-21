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Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

21.02.2022 15:56

Son dakika haberleri: Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden olduBATMAN Batman'da, 6 katlı bir iş merkezinin 4'üncü katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

BATMAN Batman'da, 6 katlı bir iş merkezinin 4'üncü katında çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mahatma Gandi Bulvarı üzerinde bulunan Dubai İş merkezi 4'üncü katında yangın meydana geldi. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaya ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangının dumanından 2 vatandaş ve itfaiye ekipleri etkilendi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemeler devam ediyor.

Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA 2 KATLI BİNADA YANGIN Son dakika haberleri: BEYOĞLU'NDA 2 KATLI BİNADA YANGIN Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın Beyoğlu'nda iki katlı boş binada yangın

İtfaiye, Yangın, Batman, Dubai, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Batman'da bir iş merkezinde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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