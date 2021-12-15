Son dakika haberi... Batman'da dengesini kaybedip 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

- Batman'da dengesini kaybedip 6. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

BATMAN - Batman'da dengesini kaybedip 6. kattan sert zemine düşen 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Batman Turgut Özal Bulvarında bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.Y. isimli 6 yaşındaki kız çocuğu, balkonda dengesini kaybedip sert zemine çakıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. ağır yaralı hastaneye götürülen 6 yaşındaki B.Y, tüm müdahalelere kurtarılamadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.