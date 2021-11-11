Son dakika haberi: Batman'da dikilen fidanlara 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verildi - Son Dakika

- Batman'da dikilen fidanlara 15 Temmuz şehitlerinin isimleri verildi

BATMAN - Batman'da Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle 15 Temmuz parkında 251 şehidin adını taşıyan 251 fidan toprakla buluşturuldu.

Batman'ın Sason ilçesinde bulunan 15 Temmuz Parkında düzenlenen ağaç dikim etkinliğinde Kaymak Murat Mete, ilçedeki diğer kurum amirleri, STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler, çok sayıda vatandaş ve şehit yakınları katıldı. Dikilen fidanların geleceğe nefes olacağını belirten Sason Kaymakamı Murat Mete, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2019 yılında yayınlanan bir genelge ile 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü ilan edildi. Ülkemizin ekolojik, sosyal ve ekonomik alt yapısının güçlendirilmesi yarınlarımıza geleceğimizin teminatı olan gençlerimize emanet bırakmak adına ağaçlandırma seferberliği ilan edildi. Bizde bu gün Sason halkı olarak, Sason'daki bütün kurum amirleri olarak, her kademeden öğrencilerimizle, şehit yakınlarımız ve gazilerimizle beraber bir etkinlik yaptık. 15 Temmuz hain darbe girişiminde toprağa düşen 251 şehidimizin adına isimlikler yaparak 251 boylu fidanımızı 15 Temmuz Parkımızda toprakla buluşturduk. Ümit ediyoruz ki yarınlara çok daha iyi bir Sason'u yarınlara bırakacağız. Bu gün ki organizasyonumuzda bunun bir parçasıdır, bir kanıtıdır diye düşünüyorum. Buraya katılan herkes mutlu ve huzurlu bir şekilde bu alanı ağaç fidanlarıyla donatıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Herkesin şehitlere saygı göstermesini istiyoruz"

Fidan dikim etkinliğine katılan 15 Temmuz Gazisi Ayhan Taşdemir'de "251 şehidimiz bu gün olsa yine aynısını yapacağına olan inancım tamdır. Bu gün yine öyle bir şeyle karşılaşsak, biz gazilerde hiç çekinmeden canımızı ortaya koyacağız" diye konuştu.

"Kıyamet yaklaştığını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin"

Fidan dikmenin dini olarak büyük bir sevap olduğunu belirten Sason Müftüsü İbrahim Yaman, ağaç dikmenin önemine vurgu yaptı. Müftü Yaman, "251 şehidimizin anısına fidan dikiyoruz. Peygamber efendimiz kıyamet kopacağını bilseniz bile elinizde bir fidan varsa onu dikiniz diye buyurmuştur. Peygamberimizin bizlere bu güzel mesajı ile fidan dikmenin çok sevap olduğunu anlıyoruz. Diktiğimiz fidandan ister insanlar, ister hayvanlar faydalansın. Bu durum insanlar için bir sadakadır" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılanlar şehitlerin isimlerini toprakla buluşturarak toplu olarak şehitler için dua etti.