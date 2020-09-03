Son dakika haberi... Batman'da düğün, nişan, sünnet düğün ve, kına gecesi etkinliklerine kısıtlama - Son Dakika

Batman İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle yeni kararlar alındığı belirtildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu kararlar kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşların kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklerle ilgili yeni tedbirler uygulanacak.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine, gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılmasının yasaklanmasına, nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine, belirtilen tedbirler, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda 4 Eylül 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılmasına karar verilmiştir."

Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun almış olduğu karar doğrultusunda Batman Merkez Karşıyaka Mahallesi ve Batman Merkez Gültepe Mahallesinde bulunan iki binanın Kovit-19 salgın kontrolü kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.