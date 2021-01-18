Son dakika haberi | Batman\'da evde 5 tüfek ele geçirildi

BATMAN'ın Sason ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda 2'si uzun namlulu 5 tüfek ele geçirildi. Evde bulunan 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı çalışmada, Sason ilçesinde bir evde çok sayıda silah bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Eve düzenlenen operasyonda, yapılan aramada 2'si uzun namlulu 5 tüfek ve bu tüfeklere ait 66 fişek ele geçirildi. Evdeki kişi gözaltına alındı.