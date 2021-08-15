Son dakika haberi... Batman'da gıda maddesi taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi... Batman'da meyve ve sebze taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Batman'da meyve ve sebze taşıyan minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza, Batman'a bağlı Gercüş Esentepe köyünde meydana geldi. Sebze ve meyve taşıyan 73 AE 479 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

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