Son dakika haber! Batman'da kablo hırsızları güvenlik kamerasına takıldı - Son Dakika

- Batman'da kablo hırsızları güvenlik kamerasına takıldı

BATMAN - Batman'da gündüz vakti 3 kişi, bir bahçeye girerek fiber kabloyu çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay Batman Aydınlıkevler Mahallesinde meydana geldi. Gündüz vakti 3 kişi bir bahçeye girerek bahçenin içerisinde bulunan fiber kabloları çalıp duvardan atlayarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.