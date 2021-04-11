Son dakika haberi... Batman'da kamyondan telefon çalan hırsız kameraya yakalandı - Son Dakika

Batman Şirinevler Mahallesi'nde bulunan Toptancılar Sitesi'ne mal getiren kamyon şoförünün camını açık bıraktığını fark eden hırsız, kamyona tırmanarak içerideki telefonu alarak kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman 'da hırsız, Toptancılar Sitesi'nde camı açık olan kamyondaki cep telefonunu saniyeler içinde çalarak kayıplara karıştı.

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