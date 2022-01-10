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Son dakika haberi | Batman'da pikap ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Batman'da pikap ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

10.01.2022 15:31
Son dakika haberi | Batman'da pikap ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'ın Hasankeyf ilçesinde pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde pikap ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 77 AAV 630 plakalı minibüs ile 34 JB 5955 plakalı pikap, ilçenin Kavaklı mezrası mevkisinde çarpıştı.

Kazada araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Hasankeyf, Minibüs, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Batman'da pikap ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Batman'da pikap ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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