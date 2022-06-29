Cinnet getiren sağlık çalışanı önce kız arkadaşını vurdu, sonra intihara teşebbüs etti - Son Dakika
Üye Girişi

Cinnet getiren sağlık çalışanı önce kız arkadaşını vurdu, sonra intihara teşebbüs etti

29.06.2022 12:34

Cinnet getiren sağlık çalışanı önce kız arkadaşını vurdu, sonra intihara teşebbüs etti -Batman'da sağlık çalışanı cinnet getirdi: 2 ağır yaralı Batman özel bir hastanede görevli sağlık memuru 23 yaşındaki Şervan Dilaver A.

Cinnet getiren sağlık çalışanı önce kız arkadaşını vurdu, sonra intihara teşebbüs etti

- Batman'da sağlık çalışanı cinnet getirdi: 2 ağır yaralı

BATMAN - Batman özel bir hastanede görevli sağlık memuru 23 yaşındaki Şervan Dilaver A., ikamet ettiği pazaryeri Mahallesi'nde iddiaya göre, cinnet getirmesi üzerine 29 yaşındaki iş arkadaşı Kübra S.'yi silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre, Batman Pazaryeri Mahallesi'nde iddiaya göre, Şervan Dilaver A. ve Kübra S. arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilaver A., belinden çıkardığı silahla önce kız arkadaşı Kübra S.'yi vurdu; daha sonra intihara teşebbüs etti. Silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı oldukları belirtilen şahıslar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 2 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

YORUMLAR
500
Eşi ile üvey kızını öldürüp, intihara kalkışan sanık: Önce onları sonra da kendimi bıçakladım Eşi ile üvey kızını öldürüp, intihara kalkışan sanık: Önce onları sonra da kendimi bıçakladım Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı Batman'da önce tartıştığı sevgilisini sonra da kendisini silahla vurdu! Hastaneye kaldırılan çift ağır yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cinnet getiren sağlık çalışanı önce kız arkadaşını vurdu, sonra intihara teşebbüs etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
17:32 Alevlerin içinde kalan binadan atlayan kadını komşusu havada yakaladı!
16:05 İçişleri Bakanı Soylu'nun şikayeti üzerine RTÜK, Krt ve Halk Tv'ye para cezası kesti
17:16 Unutulmaz futbolcu Michael Owen, kızının yaptıklarını görünce şoke oldu! Gemma Owen cesur kıyafetiyle kucak dansı yaptı
16:48 Teknik direktör Hikmet Karaman'a "beyinsiz" diyen şahsın 2 yıla kadar hapsi isteniyor
16:46 "Aysun Kayacı'nın son hali" başlıklarıyla paylaşılan fotoğrafın aslı başka çıktı
16:37 İş adamı Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! 68 yaşındaki Ağaoğlu, hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 18:26:59. #1.11#
SON DAKİKA: Cinnet getiren sağlık çalışanı önce kız arkadaşını vurdu, sonra intihara teşebbüs etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement