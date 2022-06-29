Cinnet getiren sağlık çalışanı önce kız arkadaşını vurdu, sonra intihara teşebbüs etti

- Batman'da sağlık çalışanı cinnet getirdi: 2 ağır yaralı

BATMAN - Batman özel bir hastanede görevli sağlık memuru 23 yaşındaki Şervan Dilaver A., ikamet ettiği pazaryeri Mahallesi'nde iddiaya göre, cinnet getirmesi üzerine 29 yaşındaki iş arkadaşı Kübra S.'yi silahla vurduktan sonra intihara teşebbüs etti.

Edinilen bilgiye göre, Batman Pazaryeri Mahallesi'nde iddiaya göre, Şervan Dilaver A. ve Kübra S. arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Dilaver A., belinden çıkardığı silahla önce kız arkadaşı Kübra S.'yi vurdu; daha sonra intihara teşebbüs etti. Silah seslerinin duyulması üzerine vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ağır yaralı oldukları belirtilen şahıslar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 2 yaralının da hayati tehlikelerinin bulunduğu kaydedildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.