Batman Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kent genelinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle metruk binalar ve parklardaki şüpheli şahıslar üzerinde yapılan üst aramalarında 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi. 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN