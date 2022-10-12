Son dakika haberi: Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

12.10.2022 19:28
Son dakika haberi: Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Son dakika haberler... Batman'da iş yerinde kadın akrabası tarafından silahlı saldırıyla uğrayan kişi ağır yaralandı.

Batman'da iş yerinde kadın akrabası tarafından silahlı saldırıyla uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şafak Mahallesi'nde kasaplık yapan A.T. (50) akrabası olduğu öğrenilen bir kadın tarafından iş yerinde tabancayla vuruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan A.T. 112 Acil Sağlık Ekiplerinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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