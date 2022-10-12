Alınan bilgiye göre, Şafak Mahallesi'nde kasaplık yapan A.T. (50) akrabası olduğu öğrenilen bir kadın tarafından iş yerinde tabancayla vuruldu.

Kaynak: AA

Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Batman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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