Son dakika haberi... Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 17 kişi tutuklandı - Son Dakika

Batman'da bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen 13 operasyonda 17 kişi yakalandı.

Yapılan aramalarda 55 kilo 620 gram kubar esrar, 556 gram toz esrar, 7 kilo 700 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 36 uyuşturucu nitelikte hap, 5 hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 18 bin 590 Türk lirası para ele geçirildi.

Gözaltına alınan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.