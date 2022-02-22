Üye Girişi
Son dakika haberi | Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

22.02.2022 10:50
Son dakika haberi | Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Son bir haftada düzenlenen 4 ayrı operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 kilo 250 gram kubar esrar, 20 kilo 350 gram skunk, 180 gram metamfetamin, satışa hazır halde 54 parça toplam 27,33 gram bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı Son dakika haberi | Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı Uyuşturucu operasyonunda 20 kişi yakalandı KAYSERİ'DE EVİNİN ÇATISINDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI KAYSERİ'DE EVİNİN ÇATISINDA UYUŞTURUCU SAKLAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:45 Brent petrol fiyatlarında ibre yukarıda! 7 yılın en yüksek seviyesinde
10:45 Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlıklarını tanıyan Putin ne istiyor? İşte o soruların yanıtları
10:37 "Parasız adam, gereksiz adam" sözleriyle gündemde yer alan Gizem Tuncer, yeni polemiğin fitilini ateşledi
10:31 Rusya'dan Ukrayna'da Gürcistan taktiği: 14 yıl sonra metin aynı, şehirler farklı! Güney Osetya ve Abhazya yerine, Donetsk ve Lugansk!
10:29 Genç kalecimiz paylaşılamıyor! Chelsea ve Nice, Ersin Destanoğlu için karşı karşıya!
10:26 Üç yetim kardeşten sevindiren haber geldi!
10:26 Üniversite öğrencisi yetiştirdi! Kilosu 120 liradan satılıyor
10:25 Ukrayna-Rusya çatışması Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Uzmanından uyarı: Akkuyu, Suriye, turizm ve ticarette ilişkiler hasar alabilir!
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
10:15 Koyunların bu özelliğini kimse bilmiyordu! Okuyanlar, gözyaşlarını tutamıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:57:50. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Batman'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement