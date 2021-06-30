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Son dakika haberi: Batman'dan askerler dualarla Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Batman'dan askerler dualarla Suriye'ye uğurlandı

30.06.2021 12:29
Son dakika haberi: Batman'dan askerler dualarla Suriye'ye uğurlandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Batman'dan 73 Mehmetçik, dualarla Suriye'ye gönderildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) sınır ötesi operasyonlarına katılmak üzere Batman'dan 73 Mehmetçik, dualarla Suriye'ye gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Hulusi Şahin, törende, jandarma teşkilatın kahraman evlatlarını vatan savunması için Suriye'ye uğurlamak üzere toplandıklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, güvenliğini sağlamak için uluslararası hukuktan doğan yetkilerini kullanarak, gerektiğinde vatan topraklarının dışında da operasyonlar yaptığını ve topraklarının güvenliğini sağladığını kaydeden Şahin, şöyle konuştu:

"Suriye'de ortaya çıkan güvenlik boşluğu nedeniyle şehirlerimiz tehdit altındaydı. Terör örgütlerinin bombalarına ve tecavüzcülerine maruz kalıyordu. Türkiye bunu bertaraf etmek için bir dizi operasyon yaptı ve Suriye'de bir Barış Pınarı bölgesi oluşturdu. Barış Pınarı bölgesi Türk topraklarının, devletimizin, milletimizin güvenliğini sağlamak için oluşturuldu. Yoksa bizim hiç kimsenin toprağında gözümüz yoktur."

Komşu ülkelerin toprak bütünlüğüne saygılı olduklarını anlatan Şahin, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alacağını ve almaya devam edeceğini bildirdi.

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetlerinin, jandarmanın ve polisin görev yaptığını, bölge insanının da huzurunu sağladıklarını bildiren Şahin, "Oradaki yuvalanan terör örgütlerinin bölge halkına yaptığı zulmü de yine bizim barış gücümüz engellemektedir." ifadesini kullandı.

Şahin, Türk askerinin, memleketin menfaati ve kurtuluşu için en kıymetli olan canını bir an bile düşünmeden feda ettiğini, dünyanın birçok yerinde bulunan Türk şehitliklerinin bunu ispatı olduğunu dile getirdi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak da Türkiye Cumhuriyeti devletinin geçmişte Kore'de, Kıbrıs'ta, Bosna-Hersek'te, Kosova'da, Irak'ta, Somali'de, Afganistan'da ve Lübnan'da olduğu gibi şu anda da Suriye'de tüm güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ettiğini söyledi.

Suriye'de iç savaştan doğan boşluktan yararlanan terör örgütlerinin ve iş birlikçilerinin, sınır güvenliği için tehlike oluşturduğunu aktaran Çakmak, "Aynı zamanda bulundukları topraklardaki kardeşlerimize zulmetmektedirler. Komandolarımız, sizler oradaki insanlara yapılan bu zulmü önlemek ve ülkemizin bekasını sağlamak için görevlendirildiniz." dedi.

Törende, İl Müftüsü Turgut Erhan dua etti ve aileleri ile vedalaşan 73 Mehmetçik dualarla Suriye'ye uğurlandı.

Mehmetçik, Batman, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Batman'dan askerler dualarla Suriye'ye uğurlandı - Son Dakika


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