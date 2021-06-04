Son dakika haberleri... Batman Emniyet Müdürü Kıraç, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, merkezdeki mahalle muhtarlarıyla buluştu.

İl Emniyet Müdürü Kıraç, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, muhtarlara emniyet müdürlüğünün çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Sunumların ardından İl Emniyet Müdürü Kıraç, muhtarların sorularını yanıtladı.

Kıraç, toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez mahalle muhtarlarıyla salgın kuralları çerçevesinde bir araya geldiklerini söyledi.

Toplantıda muhtarlara, aile içi şiddet, Kadına Destek Uygulaması ve "En İyi Narkotik Polisi: Anne" çalışması hakkında da bilgilendirme yaptıklarını aktaran Kıraç, "Trafik, asayiş, narkotik ve diğer bütün şube müdürlerimiz ile muhtarlarımızı buluşturduk. Birlikte bu kentin asayişini ve güvenliğini en güzel bir şekilde yönetmek için bir istişare toplantısı yaptık. İnşallah bu uygulamamızı değişik mahallelerde devam ettireceğiz." dedi.

Programda emniyet müdür yardımcıları ve muhtar eşleri de yer aldı.