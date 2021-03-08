Son dakika haberi! Batman Emniyet Müdürü Kıraç'tan kadınlara karanfil - Son Dakika

Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil verdi.

Atatürk Parkı önünde il emniyet müdürlüğünün kurduğu 8 Mart Kadınlar Günü standını ziyaret eden il Emniyet Müdürü Kıraç, kadınlara karanfil vererek kadınlar gününü kutladı.

Kadın polislere de karanfil veren Kıraç, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla tüm kadınların gününü kutluyorum." dedi.

Ayrıca Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde görevli kadın polisler de kadınlara karanfil dağıttı.