Garzan jandarma karakolu konteynerda değil, tam donanımlı binada hizmetini sürdürecek - Son Dakika

Garzan jandarma karakolu konteynerda değil, tam donanımlı binada hizmetini sürdürecek

Batman'ın Beşiri ilçesinde faaliyet gösteren Garzan Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla konteynerda değil tam donanımlı binada hizmet verecek.

Batman'ın Beşiri ilçesinde faaliyet gösteren Garzan Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binasının tamamlanmasıyla konteynerda değil tam donanımlı binada hizmet verecek. Batman İl Özel İdaresince ihale edilen ve yapımı bitme aşamasına gelen karakol binası inşaatında incelemelerde bulunan Batman Valisi Hulusi Şahin, Beşiri Garzan Karakol Komutanlığı hizmet binası inşaatını gezerek, çalışmalar hakkında yüklenici firma ile teknik personelden bilgi aldı. Karakol Komutanlığında görev yapan personelin, mevcut binanın yetersiz olması nedeniyle yıllardır çok zor şartlar altında, konteynerlerde hizmet verdiğini belirten Vali Şahin, yapımı bitme aşamasına gelen yeni karakol binasının son derece kullanışlı, modern ve ferah bir hizmet binası olduğunu söyledi. - BATMAN

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