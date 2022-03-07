Son dakika haberi... Batman Valisi Şahin Geleneksel El Sanatlar Günleri Sergisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Batman Valisi Şahin Geleneksel El Sanatlar Günleri Sergisi'nin açılışını yaptı

07.03.2022 17:43
Son dakika haberi... Batman Valisi Şahin Geleneksel El Sanatlar Günleri Sergisi'nin açılışını yaptı

Son dakika gündem haberine göre Batman Valisi Hulusi Şahin, Geleneksel El Sanatlar Günleri Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, Geleneksel El Sanatlar Günleri Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkında kurulan Geleneksel El Sanatlar Günleri Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Burada kurulan stantları gezen Şahin, kadınlarla yaptıkları ürünler üzerine bir süre sohbet etti.

Şahin, gazetecilere, kentte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinin bir gün öncesinden başladığını söyledi.

Kadınların Aile Destek Merkezleri, halk eğitim kursları, ÇATOM ve benzeri kooperatiflerde bir araya gelerek el emeği göz nuru çalışmalar ortaya koyduğunu belirten Şahin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Kadınları ürünlerini Atatürk parkında kurulan stantlarda sergileme fırsatı bulduklarını aktardı.

Vali Şahin, sıvı yağla ilgili tartışmalara ilişkin gazetecinin sorusu üzerine, "Sıvı yağ ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Bunu bakanlığımız açıkladı zaten. Bunlar bence pazarlama taktikleri. Bir şeyin azlığını dedikodu yoluyla duyurup ondan sonra satışları ve fiyatları artırıyorlar. Yoksa şu anda Batman'da da, Türkiye'de de herhangi bir sıvı yağ eksiği yok. Kaldı ki olsa bile dünyada çok büyük miktarda kapasite var. Sadece Rusya'da veya Ukrayna'da değil." ifadelerini kullandı.

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Dünya Kadınlar Günü, Batman, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Batman Valisi Şahin Geleneksel El Sanatlar Günleri Sergisi'nin açılışını yaptı - Son Dakika


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