Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, koronavirüs (Kovid-19) vakalarına ilişkin, "Kız istemeler, nişanlar, düğünler ve kadınların altın günü vakaları artırıyor." dedi.

Vali Şahin, "Mahalle Buluşmaları" programı kapsamında Kardelen Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi, vatandaşların sorunlarını dinledi, eksikliklerin hızlı bir şekilde çözülmesi talimatı verdi.

Kentte Kovid-19 vakalarının artmaya başladığını aktaran Şahin, "Tedbirleri alıyoruz ama tedbirler de bir yere kadar. Vatandaşlarımızın kendi tedbirlerini almaları lazım." dedi.

Şahin, özellikle esnaf adına üzüldüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü bir kısım insanların aymazlığı esnafı çok ciddi anlamda zora sokuyor. İflasa doğru götürüyor. Vatandaşlarımıza buradan sesleniyorum. Lütfen tedbirlerinizi alın. Eğer bu şekilde tedbirlerimizi almaz isek yeniden kapanmalar gündeme gelebilecek. Kapanmaları istemiyoruz. Hayatın devam etmesini istiyoruz."

Tedbirleri sıkI şekilde aldıklarını, ilçelerde durumun iyi olduğunu aktaran Şahin, ilçelerde ya sıfır vaka ya da çok az vaka olduğunu vurguladı.

Şehir merkezindeki vakalara odaklandıklarını dile getiren Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kız istemeler, nişanlar, düğünler ve kadınların altın günü vakaları artırıyor. Vatandaşlara tavsiyemiz toplanma faaliyetlerine ara vermeleridir. Ramazan ayında da toplu iftarlar ve iftar davetlerini resmi ve gayri resmi olarak yapmayacağız ki bayrama huzurla girelim."