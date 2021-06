Son dakika haberi... Battalgazi'de "en iyi narkotik polisi anne" projesi tanıtıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında Malatya'nın Battalgazi Belediyesi personellerine eğitim semineri düzenlendi. Seminerde konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Gençlerimizi uyuşturucudan korumalıyız. Bu noktada en büyük görev ise annelere düşüyor" dedi.

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü kapsamında, Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nün işbirliğiyle İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi semineri düzenlendi. Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli Polis Memuru Hasan Solak tarafından düzenlenen seminerde, uyuşturucu ile mücadelede erken yaşta müdahalenin önemine vurgu yapıldı. Özellikle uyuşturucu kullanım mekanı ve oranlarının paylaşıldığı seminerde, annelere büyük görev düştüğü anlatıldı. Katılımcılara "İki Ekmek" adlı kısa film izletilirken, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli personeller tarafından da projeyle ilgili broşürler dağıtıldı. Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla Battalgazi Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen seminere, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Belediye Başkanı Yardımcıları ve personeller katıldı.

"Ailelere büyük sorumluluk düşüyor"

"Ailelere büyük sorumluluk düşüyor"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder yaptığı konuşmada, gençleri uyuşturucudan korumak için herkese görevler düştüğüne dikkat çekerek, "Sizlerin de tahmini üzere uyuşturucu daha çok gençliğimize musallat edilen bir illettir. Bu illetle tanışanların başarılı olma şansı yoktur. Bir ülkenin her şeyi gençliğe bağlıdır. Mutlu ve huzurlu yarınlar; ancak, akıl sağlığı yerinde, kötü alışkanlıkları olmayan temiz bir gençlikle mümkündür. Yarının teminatı olan gençlerimizi uyuşturucudan korumalıyız. Bu noktada ailelere büyük sorumluluk düşüyor. Uyuşturucu denen illet; umudumuz ve geleceğimiz olan gençlerimizin hayatını bir anda söndürebiliyor. Yavrularımızı bu tehlikelere karşı uyarmalıyız. Gerçekten bu konunun anlatılması gerekiyor. Anne babanın eksikliğinden kaynaklı olarak çocuklar bu işleri merak ediyor. Sloganımızda belirtildiği gibi; 'Çocuğum yapmaz demeyin'. Hepimiz duyarlı olacağız. Bir şey olmaz demeyeceğiz. Özellikle annelerin bu konuda daha duyarlı olması lazım. Her bireyin bir aday olabileceği düşünülmeli. Düşündüğümüz taktirde gerekli önlemleri zaten almış oluruz. Battalgazi Belediyesi olarak özellikle gençlerimizi bu tür zararlı alışkanlıklardan koruma noktasında, gençlik yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Amacımız; gençliğimize, dolayısı ile geleceğimize sahip çıkmaktır. Bu noktada çalışmalarımızı gece gündüz devam ettiriyoruz. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yoğun bir çalışma ortaya koyan güvenlik güçlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak bu tür projelerin her zaman destekçisi olduk, olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.