Son dakika haberi... Bayburt Özel İdare'de 24 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt Özel İdare'de 15'i futbolcu 24 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, 15 futbolcu, 3 antrenör ve 3 kulüp çalışanı ile birer yönetici, masör ve malzemeci olmak üzere toplam 24 kişinin Kovid-19 testinin pozitif olduğu belirlendi.
Bu kişilerin kulübün sosyal tesislerinde karantinaya alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:57 - Kaynak: AA
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