Son dakika haberi | Bayburt'ta trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberi: Bayburt'ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bayburt'ta otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Kaleardı mahallesi Süleymaniye Caddesi'nde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kaan Kaplan yönetimindeki 61 EE 121 plakalı otomobil, çarptığı korkulukları kırdıktan sonra yaklaşık 7 metre yükseklikten düşerek istinat duvarı ile ağaç arasında sıkıştı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Seda Kaplan yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla çıkarılarak ambulansa hastaneye kaldırıldı. - BAYBURT

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