Son dakika haberi | Bayburt'ta üniversite öğrencileri diplomalarını kargodan alacak - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mezun adaylarından il dışında olanların talep etmeleri halinde diplomalarını kargoyla ücretsiz göndereceğini duyurdu.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 sürecinde üniversitenin aldığı tedbirler ve yürüttüğü çalışmalarla 2020 akademik yılını başarılı bir şekilde tamamladığı belirtildi.

Salgın sürecinde öğrencilerin eğitimlerini internet üzerinden aldığı aktarılan açıklamada, bu dönemde yaşanabilecek mağduriyetleri ortadan kaldırmak ve öğrencilerin diplomalarını alma sürecini kolaylaştırmak maksadıyla, mezunlarının talep etmeleri halinde diploma ve diploma eklerini kargo yolu ile adreslerine gönderileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bayburt Üniversitesinden mezun olan öğrenciler, ilişik kesme işlemlerini 'Öğrenci Bilgi Sistemi' üzerinden yaptıktan sonra gerekli alanlara adres ve iletişim bilgilerini girerek diplomalarını adreslerine talep edebilecekler. Mezuniyet işlemleri tamamlanıp, SMS ile diplomanın hazır olduğuna dair bilgi geldikten sonra diploma talep işlemleri 'Öğrenci Bilgi Sistemi' üzerinden uzaktan yapılabilecek. Talepleri doğrultusunda diploma teslimi uygun görülen Bayburt Üniversitesi mezunlarının diplomaları, en kısa sürede kargo ile adreslerine gönderilecek."