Son dakika haberi! Bayburtspor'dan sitem: "TFF'nin bu akıl almaz karardan acilen dönmesini umuyoruz" - Son Dakika

Son dakika haberi! Bayburtspor'dan sitem: "TFF'nin bu akıl almaz karardan acilen dönmesini umuyoruz"

Son dakika haberleri... Bayburtspor'da 16 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan Elazığspor maçının ertelemesi talebi kabul edilmedi.

Son dakika haberi! Bayburtspor'dan sitem:

Bayburtspor'da 16 futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından yapılan Elazığspor maçının ertelemesi talebi kabul edilmedi. Karara sitem eden Bayburtspor'dan, "Testi negatif çıkmış 12 futbolcu kalmış ve tüm kalecilerimizin testi pozitif çıkmışken, TFF'nin bu yanlış ve akıl almaz karardan acilen dönmesini umuyoruz" denildi.

2. Lig ekiplerinden Bayburt Özel İdare Spor'da 16 futbolcu, 3 antrenör ve 2 kulüp çalışanın korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun ardından Bayburtspor Kulübü, ligin ilk haftasında yarın sahasında Elazığspor ile oynayacağı maçın ertelenmesini istedi. Testi negatif olan futbolcu sayısının 12 ve tüm kalecilerin testinin pozitif olduğunu açıklayan Bayburtspor, maçı ertelemeyen TFF'ye sitem etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kadromuzda Covid-19 testi negatif çıkmış 12 futbolcu kalmış ve tüm kalecilerimizin testi pozitif çıkmışken, yarın oynanacak Elazığspor maçının ertelenme talebimizi reddeden TFF'yi bu yanlış ve akıl almaz karardan acilen dönmesini umuyoruz" denildi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Elazığspor, Futbolcu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 21:23 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Bayburtspor'dan sitem: 'TFF'nin bu akıl almaz karardan acilen dönmesini umuyoruz' - Son Dakika Spor

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