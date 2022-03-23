Son dakika haberi! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Balıkesir'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Balıkesir'de öğrencilerle buluştu

23.03.2022 18:41
Son dakika haberi! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Balıkesir'de öğrencilerle buluştu

Son dakika haberler: Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Balıkesir'de Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Baykar Teknoloji Lideri ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Balıkesir'de Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle buluştu.

Balıkesir'de, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Bayraktar, BAYKAR Teknoloji'nin başarı yolculuğuyla Bayraktar TB3 ve Kızılelma savunma sistemleri üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun da katıldığı programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yer aldı.

Selçuk Bayraktar, daha sonra okuldaki teknik bölümlerde öğrencilerin yaptığı çalışmaları inceledi.

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Milli Savunma Üniversitesi, Selçuk Bayraktar, Balıkesir, Baykar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Balıkesir'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Balıkesir'de öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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