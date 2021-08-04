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Son dakika haberi! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: "Bayraktar TB2, dünyada artık nam saldı" - Son Dakika

Son dakika haberi! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: "Bayraktar TB2, dünyada artık nam saldı"

04.08.2021 17:41
Son dakika haberi! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar:

Gelen son dakika haberlerine göre Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2, dünyada artık nam saldı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Bayraktar TB2, dünyada artık nam saldı. Şu anda 4 ülkeye ihraç edildi, 10'dan fazla ülke de sırada." dedi.

Bayraktar, Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından çevrim içi düzenlenen "Havacılık ve Uzay Zirvesi"ne katıldı.

Etkinlik çerçevesinde şu ana kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili sunum yapan Bayraktar, teknolojiye meraklı gençler için kendi bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaştı.

Konuşmasında, İstanbul Üniversitesi Ekonomi mezunu olan annesinin de kendileri ile birlikte çalıştığını aktaran Selçuk Bayraktar, bürokratik engellerle boğuştukları dönemde annesinin, "Oğullarım, bu geliştirdiğimiz teknolojiyi, her türlü engellemelere, entrika ve yıldırma politikalarına rağmen, Türk ordusunun şerefli evlatlarının hizmetine sunmamanız halinde sizleri başarısız addedeceğimin bilinmesini, süt hakkım olarak niyaz ediyorum." nasihatinin kendileri için destek olduğunu söyledi.

Bayraktar, etik ve ahlaki düsturların yapılan çalışmaların seyri ve sonuçları için çok önemli olduğunu dile getirerek, geliştirdikleri projeler hakkında gençlere bilgi verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterine giren ilk milli İnsansız Hava Aracı (İHA) "Bayraktar Mini İHA", "Bayraktar TB2" ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, şunları söyledi:

"Bayraktar TB2, dünyada artık nam saldı. Şu anda 4 ülkeye ihraç edildi, 10'dan fazla ülke de sırada. Bayraktar TB2, 40 bilgisayardan oluşan uçan bir robot aslında. Dünyada rekor sayılabilecek düzeyde yerli katılımla geliştirilmiş bir uçak. Uçakta onlarca bilgisayar var, yüz binlerce satır yazılım var, bazen soru geliyor, 'motoru yurt dışından alıyorsunuz nasıl olacak?' diye. Motoru dediğimiz, neredeyse çim biçme motoru kadar basit sayılabilecek, akıllı telefonlarda titreşim motoru gibi kıyaslayabileceğiniz bir husus. Türkiye'nin çok daha gelişmiş piston motorları yapma kabiliyeti var.

Halihazırda Bayraktar TB3'te TAİ'nin geliştirdiği çok gelişmiş bir motor kullanacağız. TB2 için de yerli motor alternatiflerimiz var. Hatta, yani pervanesine kadar yerli diyebilirim ama dediğim gibi asıl odaklanması gereken taraf bu uçağın yazılımları, elektronikleri. Buralardaki bütün tasarım başından beri bize ait. Neredeyse balatasından, fren diskinden, uçuş bilgisayarındaki yüz binlerce satıra kadar tümüyle yerli ve milli mühendislerimizin eseri bir uçak, yüzde 93 yerli katılımla şu anda üretimi devam ediyor."

"Bayraktar TB2'nin kendi sınıfında dünyanın en iyisi olduğunu tüm dünya artık kabul etti"

Bayraktar TB2'nin artık dünyada sürekli manşet olduğunun altını çizen Bayraktar, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olduğunu tüm dünyanın kabul ettiğini söyledi.

Türkiye'nin insansız savaş uçağı gibi başka sınıflarda da kabiliyetinin olması gerektiğine işaret eden Bayraktar, "O alanlara da çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Selçuk Bayraktar, Akıncı, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) ve Bayraktar TB3 hakkında da bilgi vererek, şunları paylaştı:

"Bayraktar TB3'ü geliştirme çalışmalarımız da devam ediyor, ilk duyurduğumuzda gemiye konuşlu bir SİHA sistemi olduğundan bayağı ilgi gördü. Şu an geliştirme faaliyetleri devam ediyor, çalışmalar hızlı şekilde sürüyor.

MİUS da çok eski bir hayal. Bizim neredeyse 10 senelik hayalimiz ama Akıncı'yı uçurmamızla, geliştirmemizle birlikte, artık bizim için çok daha geliştirilmesi yakın bir platform. Bunu da 2023 yılına kadar, ilk prototipinin ilk uçuşunu yapmayı hedefliyoruz."

"Akıllı uçan araba konusunda bugünden çalışmaya başlayanlar, yarının oyuncuları olacak"

Geleceğin teknolojileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Selçuk Bayraktar, konuşmasında Cezeri Uçan Araba'dan da bahsetti.

Akıllı uçan arabalarla ilgili şu an dünyadaki çalışmalara değinen Bayraktar, şu bilgileri verdi:

"Otomotivdeki en büyük devrim günümüzde elektrikli ve akıllı arabalar. Bundan sonraki adımın ise akıllı ve uçan arabalar olacağı öngörülüyor. Bu biraz kişisel bilgisayarların icadı gibi. Ondan önce iş maksatlı bilgisayarlar, dev makinalar vardı. Onlardan biraz daha basit olsa da kişisel bilgisayar icat olduğunda tüm dünyaya yayılabildi. İşte burada da yolcu uçakları var, çok karmaşık teknolojilerle donatılmış savaş uçakları var, bunun yanında insan taşıyan başka uçaklar var ama bir anlamda hepsinden daha ufak ama akıllı, çok akıllı olması gereken ve uçmayı çok basitleştiren bir teknolojiden bahsediyoruz.

Tabii ki bunun çok emniyetli olması gerekiyor ve uçmayı çok basitleştirmesi için çok akıllı olması gerekiyor, yapay zeka ile donatılmış, çok emniyetli bir sistem olması gerekiyor. Bütün bunların gerçekleşmesi muhtemelen on, on beş yıl sürecek. Ama bugünden çalışmaya başlayanlar ki, yani iki yüzden fazladır belki bu rakam, dünyada çalışma var diyebilirim. Büyük firmalar da çalışıyorlar. Bugünden çalışmaya başlayanlar, yarının oyuncuları olacaklar bu alanda. Şayet bir iddiamız olacaksa bu alanda, bugünden çalışmaya başlamamız gerekiyor. İşte Cezeri de bu bakış açısının sonucu geliştirdiğimiz bir platform. Geliştirmeye devam edeceğiz."

Bayraktar, sunumun ardından gençlerin sorularını da yanıtladı.

Selçuk Bayraktar, Otomobil, Türkiye, Baykar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi! Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar: 'Bayraktar TB2, dünyada artık nam saldı' - Son Dakika Ekonomi


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