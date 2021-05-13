VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER - Son Dakika

VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER

13.05.2021 10:14

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Bülent Keser (45), koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle bayram şekeri toplayamayan çocuklar için ilginç bir yöntem uyguladı.

VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Bülent Keser (45), koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma nedeniyle bayram şekeri toplayamayan çocuklar için ilginç bir yöntem uyguladı. Keser, çocuklar için evinin bahçesindeki ağaca şeker astı. Bayram şekerlerini toplayan çocuklar, Keser'e teşekkür etti.

Erciş'te yaşayan Bülent Keser, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerden bayram şekeri toplayamayan çocuklar için farklı bir yöntem uyguladı. Keser, mahallede bayramlaşmaya gelen çocukların alması için, evinin bahçesindeki ağaca iplerlebayram şekeri astı.

Keser, çocukların bayram şekeri için ev ziyaretleri yaptıklarında birebir iletişim kurmamak adına böyle bir yönteme başvurduğunu belirterek, "Salgın nedeniyle biz vatandaşlar bazı tedbirler almamın gerektiğini düşünerek, evin bahçesinde bulunan ağaca iplere bağlı bayram şekeri iliştirdim. Bu yöntemle hem kendi sağlığımızı güvence altına aldım, hem de çocukların sağlığını düşündüm. Kültürümüzün bir parçası olan Ramazan bayramını daha heyecanlı yaşamak ve çocukların heyecanına karşılık vermek için güzel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Çocuklar evimize geldiğinde ağaca asılı bayram şekerlerinden alıp, yanına bıraktığımız kolonyadan kullanma şansı buluyor. Ayrıca ağaçta çocukları karşılayan 'Pandemisiz Ramazan Bayramlarınız olsun çocuklar' yazılı bir not bulunuyor. İnşallah bayram sonrası vakalar azalır ve biz eski günlerimize döneriz" dedi.

Bayram şekerini alan Şüheyda Öncer ise "Ağaca asılı şeker görünce şaşırdık. Akşamdan hazırlığımız yapıp, kıyafetlerimizi giyip, heyecanla bekledik. Arkadaşlarımla bayram şekeri için geldiğimiz komşumuzun bahçesindeki asılı şekerlerden alıp, birbirimize kolonya ikramında bulunduk. 'Pandemisiz Ramazan Bayramlarınız kutlu olsun çocuklar' yazılı not ile karşılanmak bizi mutlu etti. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER
VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER

Sokağa Çıkma Yasağı, Bülent Keser, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN ÇOCUKLAR İÇİN AĞAÇTA ASKIDA ŞEKER - Son Dakika


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