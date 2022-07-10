Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi samanlık çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi samanlık çıktı

10.07.2022 13:22

- Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi samanlık çıktı Kocaeli'de bayram günü işlenen cinayet sebebi samanlık çıktı.

- Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi samanlık çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de bayram günü işlenen cinayet sebebi samanlık çıktı.

Olay, İzmit ilçesi Durhasan köyü Solaklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, miras sebebiyle Tuncay A. ile kardeşi Yaşar A. tartışmaya başladı. İki kardeş arasında çıkan kavgada Yaşar A., ağabeyini av tüfeğiyle vurdu. Yakınları tarafından hemen özel bir hastaneye götürülen Tuncay A.'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Yaşar A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İki kardeşin de evli ve 3'er çocukları olduğu ve aynı binada altlı üstlü oturdukları öğrenildi. Tuncay A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki kardeşin miras olarak kalan samanlığı bölüşürken aralarında anlaşmazlık yaşandığı ve olayın bu sebeple gerçekleştiği ortaya çıktı.

YORUMLAR
500
Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü Bayramın birinci günü sağanak yağış sele sebep oldu Bayramın birinci günü sağanak yağış sele sebep oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi samanlık çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:47 Öğrenciler geri ödemeli KYK borçlarını görünce isyan ettiler! "41 bin TL aldık 152 bin TL geri istiyorlar"
13:41 "Örümcek Adam" tramvayda ters takla atarken yere yapıştı! Yolcular kahkahaya boğuldu
13:38 Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım'ın aşkını sosyal medya dedektifleri çözdü! Bileklik ve gözlük detayı her şeyi ele verdi
13:23 HDP ile yakınlık rahatsız ediyordu... MHP'den muhalefeti üzecek açıklama: Meral Akşener, 6'lı masadan ayrılacak
12:54 İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 14:05:06. #1.13#
SON DAKİKA: Bayram günü ağabeyini öldürdü, cinayetin sebebi samanlık çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement