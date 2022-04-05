Son dakika haberi! Bayramiç'te çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bayramiç'te çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

05.04.2022 16:07
Son dakika haberi! Bayramiç'te çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Doğancı ile Saçaklı köyleri arasında bir tarlanın kenarındaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Çay yatağına doğru ilerleyen alevleri görenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve ilk müdahale araçları ile itfaiye araçları sevk edildi.

Ekipler, yangını tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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Çanakkale, Bayramiç, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Bayramiç'te çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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