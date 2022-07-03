Bayrampaşa 03 Otoyolu hal istikametinde dün saat 18.00 sıralarında ilerleyen düğün konvoyunda, sürücüler otomobilleriyle yaptıkları kural dışı hareketlerle trafiği tehlikeye soktu. Uzun süre trafikte müzik eşliğinde ilerleyen gruptan bazıları, araçların cam ve açılır tavanından çıkarak canını hiçe saydı. Otoyolda zikzak çizerek ilerleyen konvoydaki otomobillerden biri aniden yol ortasında durunca, konvoydaki başka otomobil arkadan çarptı. Otomobilin tavanından çıkarak müzik eşliğinde oynayan kişi, kaza anında düşmekten son anda kurtuldu. Yaşanan tüm bu anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

Bayrampaşa, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜN KONVOYUNDA KAZA ANI KAMERADA - Son Dakika

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